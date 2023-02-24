الكشف على 1800 مواطن فى قافلة علاجية بقرية جاليا الأولى بالدقهلية.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومي 22 و 23 فبراير 2023، في قرية جاليا الأولى مركز بلقاس، والتى تبعد عن مستشفى بلقاس 22 كم، بعدد سكان تقريبي 3752 نسمة.

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وحضور لجنة إشراف الوزارة، وتضم الدكتورة نيفين صالح، ومدحت حلمي ، محسن عبد الحميد، وتم خلالها توقيع الكشف على 1785 مريضاً .

وضمت القافلة 9 عيادات منهم 5 عيادات متنقلة، بواقع 2 باطنة، أنف أذن، جراحة، تنظيم أسرة، 4 عيادات داخل الوحدة، فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي بتوقيع الكشف الطبي بالعيادات المختلفة بواقع عيادةالباطنة 412، الأطفال 320، جراحة 202،أنف وأذن 297، أسنان 209، نسا وتنظيم أسرة 246، إضافة لإجراء عدد 314 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 80 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحص 130 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 73 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 19 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 135 ندوة تثقيفية، و 115 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة.