العليا للانتخابات بتونس: غدا الإعلان عن النتائج النهائية بانتخابات مجلس النواب

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أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، ماهر الجديدي، أن غدًا السبت، سيعلن عن النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

وقال ماهر الجديدي - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، اليوم الجمعة، إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد، غدًا السبت، ندوة صحفية لإعلان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 2022.

وأضاف أنه بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يمكن للرئيس التونسي، أن يدعو إلى انعقاد مجلس النواب في الفترة من 26 فبراير الجاري إلى 12 مارس المقبل، منوهًا إلى أن القانون التونسي في الفصل 71 يعطي لرئيس الجمهورية أجلًا أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلة للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للدعوة إلى انعقاد مجلس النواب.

وأشار إلى أهمية انعقاد مجلس النواب التونسي والذي سيلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد.