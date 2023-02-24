العثور على جثة طفل عمره 3 سنوات بعد 6 أيام من اختفائه في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عثر أهالى قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف على جثة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، بعد 6 أيام من اختفائه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا، يفيد بالعثور على جثة طفل مُبلغ باختفائه عن منزل أسرته بقرية بهبشين بدائرة مركز ناصر منذ 6 أيام.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ناصر إلى موقع العثور على جثة الطفل، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وإخطار جهات التحقيق التى طلبت انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

فيما نقلت جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق، التى طلبت تحريات المباحث، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وإخطار جهات التحقيق.

وشهدت قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف اختفاء طفل يبلغ من العمر 3 أعوام منذ 6 أيام، فيما بحث الأهالى وأسرة الطفل طوال الأيام الماضية عنه إلى أن تم العثور عليه جثة هامدة اليوم الجمعة.