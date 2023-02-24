وحذر رئيس فريق المنظمة لمكافحة الكوليرا فيليب باربوزا - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة - من أن هذا الاتجاه مستمر، وأن هناك 3 دول أبلغت في الأسبوع الماضي فقط عن حالات تفش جديدة، موضحا أن 22 دولة تكافح تفشي الكوليرا حاليا وذلك في أكثر من 5 مناطق تابعة للمنظمة.. لافتا إلى أن هذه الزيادة في تفشي المرض تؤدي إلى إجهاد قدرة الاستجابة العالمية، كما لا يزال معدل الوفيات مرتفعا للغاية.

وأشار إلى أن معدلات الإماتة هي الأعلى المسجلة منذ أكثر من عقد، حيث بلغت نسبتها 2% وهو أعلى بكثير مما هو مقبول، منوها بأن البيانات الأولية تشير إلى الأمر هو نفسه بالنسبة لعام 2022 والعام الجاري 2023.. مؤكدا أنه لا يزال هناك نقص في اللقاحات، كما أنه ليس من المتوقع أن تتحقق أي زيادة في إنتاج اللقاح قبل العام المقبل وسيتعين الاكتفاء بما يقارب 37 مليون جرعة متاحة هذا العام.