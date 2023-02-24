السيطرة على حريق نشب بحوش فى طما بسوهاج دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بناحية قرية المدمر دائرة مركز شرطة طما شمالى سوهاج نشب بحوش بدائرة المركز وذلك عقب تطاير شرر أثناء عملية حرق المخلفات بأرض زراعية مجاورة للحوش دون حدوث إصابات.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نائب المدير لطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بأحد الأحواش بدائرة مركز شرطة طما وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد إصابات وتمت عملية التبريد لمكان الحريق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بحوش بناحية المدمر دائرة المركز طما .

تبين أنه أثناء قيام المدعو محي الدين م ا ب 61 سنة بالمعاش ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بكمية من مخلفات أرضه الزراعية تطايرت النيران بفعل الرياح وإمتدت لحوش مجاور ملك نجل شقيقه المدعو أحمد ع م ا 23 سنة حاصل علي بكالوريوس نظام معلومات إدارية ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بـــــــــــــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات "

وبسؤال مالك الحوش وقرر بمضمون ما تقدم وأفاد باحتراق كمية من البوص تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة .