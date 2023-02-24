"السلامة والصحة المهنية" ورشة توعوية لموظفى ديوان عام الشرقية

عقدت محافظة الشرقية ، ورشة عمل عن كيفية التعامل مع المخاطر المختلفة أثناء الأزمات والكوارث، وذلك لتوعية موظفي ديوان عام المحافظة، نظمتها إدارة شؤون البيئة، بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، بمكتبة مصر العامة.

وقال المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أن الندوة تأتي في إطار توعية العاملين بالديوان العام، بأهمية توافر إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات ، بالإضافة إلى توفير وتنفيذ كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

وأضاف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالديوان العام، أن الندوة تناولت عدة محاور، وهى: مفهوم السلامة والصحة المهنية، والمخاطر الموجودة فى بيئة العمل، وكيفيه التعامل معها والإخلاء من مكان الحادث بطرق آمنه وسليمه وكيفية إعداد خطة طوارئ وتنفيذ عملي على أرض الواقع بالإضافة لعرض بعض النماذج لخطة طوارئ المنشآت وكذلك كيفية التعامل النفسى مع الحوادث وإدارة المخاطر طبقاً لروؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية التوعية بإتباع مبادىء السلامة والصحة المهنية للعاملين بالديوان العام لافتاً انها رسالة الإنسانية لتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر ،فمن حق كل موظف خرج طالبا للرزق أن يعود إلى بيته سالما ليس من أجل نفسه فقط بل من أجل بيته ومجتمعه ووطنه ،مؤكدا أننا جميعا شركاء في المسئولية في نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية بكل مكان وجعلها أسلوب حياة من أجل خفض معدلات الإصابات والحوادث.