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الزراعة والرى بالشيوخ: نبذل مجهودات من أجل انخفاض الأسعار

الجمعة، 24 فبراير 2023 08:38 م
الزراعة والرى بالشيوخ: نبذل مجهودات من أجل انخفاض الأسعار وكيل لجنة الزراعة والرى
كتب الأمير نصرى

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قال النائب محمود السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الأمن الغذائى أمن قومى، لافتا إلى أن العالم لمس هذا خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد بشكل قوى ورفع السلع الاستراتيجية. 
 
وأضاف محمود السباعى خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، نستورد 98% من الزيوت، و97% من احتياجاتنا من فول الصويا، موضحا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت علينا بشكل مباشر مما صب فى الثروة الداجنة والحيوانية، حيث أننا نعتمد على الإعلاف فى التسمين، غير الدول الأخرى التى تعتمد على المراعى الخضراء.
 
أوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، هناك مجهودات يتم بذلها من أجل انخفاض الأسعار، ونحمد الله أننا قادرون على توفير احتياجاتنا رغم ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الدولة تسعى للزراعة التعاقدية من ضمنها فول الصويا وتشجيع المزارعين على زراعته. 

وكيل لجنة الزراعة والرى

مجلس الشيوخ

الدجاج

الاسعار

الزراعه التعاقديه



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