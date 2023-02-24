اليوم السابع
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الرئيس السيسي: أوجدنا شبكة طرق جديدة لمحافظة الجيزة

الجمعة، 24 فبراير 2023 07:08 م
الرئيس السيسي: أوجدنا شبكة طرق جديدة لمحافظة الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية
محمد عبد العظيم – ماجد تمراز

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية نفذت شبكة طرق جديدة فى محافظة الجيزة، قائلا: "أوجدنا شبكة طرق جديدة تحل المسألة دي لمنطقة الجيزة بالكامل".
 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال خلال جولة تفقدية له، على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التي تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري: "كان فيه كتلة سكنية ضخمة جدا فى المنيل والزمالك والمهندسين وكمان مدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر وامتدادها والقرية الذكية ثم بقية المحافظات".
 
وتابع الرئيس السيسي: "نقول إن الكتلة دي وحجم الحركة الموجود فيها كان بيعاني خلال الفترة اللى فاتت والسنين اللى فاتت من قلة المحاور اللى بيتحرك عليها".

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