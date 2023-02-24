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الرئيس السيسى يطلع على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة

الجمعة، 24 فبراير 2023 05:13 م
الرئيس السيسى يطلع على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، خلال جولة تفقدية له، على سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة، في إطار خطة تطوير الطرق الشاملة بالقاهرة الكبرى، التي تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري، في ضوء ما كانت الدراسات المرورية العالمية المتخصصة قد أظهرته من توجه متوسط سرعة السيارات والمركبات على الطرق للانخفاض الشديد، بما يترتب على ذلك من أعباء جسيمة على المواطنين، وإعاقة لنمو النشاط الاقتصادي بجميع صوره، مما يُترجم إلى خسائر اقتصادية هائلة، تعمل الدولة على الحد منها وتحويلها إلى دفعة قوية وأساس متماسك للتنمية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة المواطنين وجودة الحياة في مصر.
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