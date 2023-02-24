اليوم السابع
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الجمعة، 24 فبراير 2023 06:34 م
أكرم القصاص
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الرئيس الإيطالي: السلام يتطلب جهدًا كبيرًا لاستعادته

الجمعة، 24 فبراير 2023 05:02 م
الرئيس الإيطالي: السلام يتطلب جهدًا كبيرًا لاستعادته الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا
أ ش أ

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قال رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا إن "اليوم هو يوم خاص لأنه يكمل سنة طويلة من الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".

ونوه ماتاريلا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، خلال خطاب مراسم تقديم أوسمة الجمهورية، اليوم الجمعة، بمقر الرئاسة (قصر كويرينالي)، بأنه "في أوروبا لم نشهد حربًا لاحتلال أراض أو لضمها منذ الأحداث المأساوية للحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن السلام يتطلب جهدًا كبيرًا لاستعادته، ولكنه ليس فقط ثمرة اتفاقات بين الحكومات، بل ثمرة لمشاعر الشعوب وبلادنا استثمرت على الدوام في حضارة الحالة الإنسانية.

وأشار ماتاريلا - في كلمته - إلى أن "المجال الدولي لا ينفصل عن النطاق الوطني"، قائلاً : "هناك تأثير متبادل بين كيفية عيش المرء داخل المجتمع الوطني وفي المجتمع الدولي".

 


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