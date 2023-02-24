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الجوازات الدولية السعودية تصدر ختمًا خاصًا احتفالًا بيوم التأسيس

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:10 م
الجوازات الدولية السعودية تصدر ختمًا خاصًا احتفالًا بيوم التأسيس
إيمان حنا

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احتفلت المديرية العامة للجوازات فى المملكة العربية السعودية، بمناسبة يوم التأسيس عبر إدارات الجوازات بالمنافذ الدولية في كافة مناطق المملكة، من خلال استقبال المسافرين بكل حفاوة وترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة. وفق بيان للسفارة السعودية.

وأصدرت الجوازات ختما يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، للاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية عام 1727م، ويحمل معانٍ جوهرية تاريخية متنوعة مرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية، يختم به جوازات المسافرين في هذا اليوم، ليكون توثيقًا ورمزًا للذكرى الوطنية المجيدة.

وانطلقت احتفالات متنوعة فى المملكة العربية السعودية منذ الأربعاء الماضى، بمناسبة ذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، بينما شهدت مدن سعودية مسيرةً وطنيةً للخيول العربية بمناسبة يوم التأسيس، حيث جابت عددا من الشوارع، وحمل فرسان المسيرة الأعلام التى تحمل راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وصور خادم الحرمين الملك سلمان وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وفى الوقت نفسه تزينت مقار سفارات المملكة بكافة دول العالم ومنها القاهرة برفع شعار يوم التأسيس، احتفاء بهذا التاريخ الذى كان إيذانا بانطلاق مسيرة تقدم ونمو عمرها ثلاثة قرون، من مدينة الدرعية حيث نشأت الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م.

 


يوم التأسيس السعودى

اخبار السعودية

السعودية تحتفى بيوم التأسيس

الجوازات السعودية



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