التنمية الصناعية: الانتهاء من مصنع تركي لإنتاج 1.5 مليون جهاز منزلي

كتب إسلام سعيد

عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، اجتماعًا مع وفد شركة بيكو التركية ل لأجهزة المنزلية ؛ لبحث تطور الموقف التنفيذي لمشروع الشركة الجديد المزمع إنشائه في مدينة العاشر من رمضان، وتم تخصيص مساحة مساحة 114 ألف متر مربع للمشروع الذي تتخطى استثماراته 100 مليون دولار ويوفرألفين فرصة عمل مباشرة.

أكد محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، على الدعم والمساندة الكاملة التي توفرها الهيئة لانجاح مشروع الشركة وإقامته في أسرع وقت خاصة أنه يسير بعمدلات تنفيذية جيدة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية العام الجاري.

لفت إلى تنسيق هيئة التنمية الصناعية مع الوزارات المعنية لتوفير كافة المرافق اللازمة للمشروع، مؤكدا على حرص رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة على تذليل كافة التحديات لبدء المشروع في الإنتاج طبقا للتوقيتات المحددة وخاصة أنه أحد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

وأوضح "عبد الكريم"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه تم وضع حجر أساس الشركة ديسمبر الماضي وتعد من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية إقليميا وعالميًا، مضيفا أن مشروع الشركة في مصر يستهدف في مرحلته الأولى إنتاج الثلاجات والأفران صديقة البيئة بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنويًا مما يمثل إضافة قيمة لقطاع الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر والتي تعد من الصناعات الحيوية ذات الأولوية لسد الفجوة الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.

من جهته وجه جميل اينان رئيس قطاع المشروعات بشركة بيكو مصر، الشكر والامتنان للحكومة المصرية للدعم المستمر والتعاون الملموس من قبل هيئة التنمية الصناعية وحرصها على نجاح استثمارات الشركة في مصر، مضيفًا أن المصنع سيعمل على تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات المرتبطة مع دعم استراتيجية الحكومة لتعميق التوطين الصناعي، كما تستهدف الشركة تخصيص نسبة 60% للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أكد على نية شركة بيكو ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، وتدرس التوسع في إنتاج المزيد من الأجهزة مثل الغسلات وغيرها وذلك في ظل المناخ الاستثماري الجاذب الذي تشهده مصر حاليًا.