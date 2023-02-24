التموين تطرح الدواجن المحلية والبرازيلي المجمدة بالمجمعات بأسعار مخفضة 30%

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية ويتم طرح كميات كبيرة من منتجات الدواجن المجمدة البرازيلي وأيضا من الدواجن المحلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة واقل من الاسواق الاخرى بنسبه تصل الى 30%.

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت الحكومة في استيراد الكثير من المنتجات وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات ذات الجودة لتوفيرها للمواطنين والعمل على احداث توزان في الأسعار في اطار تخفيف العبء على المواطن وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة السلع الغذائية لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، مع مقررات شهر فبراير الجارى مع استمرار مع صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 25.%.

وشهدت معارض "أهلا رمضان " إقبال كبير من المواطنين لشراء الدواجن المجمدة المحلية وايضا المجمدة البرازيلى، حيث تطرح باسعار اقل من الاسواق بنسبه قد تصل الى 30%، كما تطرح المعارض كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة تصل لـ30% بجانب أيضا طرح منتجات