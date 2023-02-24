البرازيل.. 54 قتيلا حصيلة ضحايا الفيضانات فى ولاية ساو باولو

كتب محمد جمال

ارتفع عدد القتلى جراء الأمطار غير المسبوقة التى ضربت الساحل الشمالى لساو باولو جنوب شرق البرازيل إلى 54 شخصا، بحسب "روسيا اليوم".

وتم التحديث صباح الجمعة من قبل الدفاع المدنى، الذى أفاد بأن هناك 53 ضحية فى ساو سيباستياو (SP) وواحد فى أوباتوبا.

وحتى الآن، تم التعرف على 47 جثة (16 رجلا و16 امرأة بالغة و15 طفلا)، وتم الإفراج عنها لدفنها، وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن البحث عن عشرات المفقودين مستمر.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى انهيارات أرضية وفيضانات فى البلدات الساحلية لأغنى ولايات البرازيل مطلع الأسبوع الماضى.