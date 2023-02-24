اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 فبراير 2023 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أى هزات حاليا

الجمعة، 24 فبراير 2023 09:50 م
البحوث الفلكية: محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أى هزات حاليا مقياس ريختر - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بالرغم من ورود بعض الاتصالات بالشعور بهزة أرضية إلا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أى هزات حاليا. وتابع معهد الفلك: جارى التحقيق عما إذا كان أعمال إنشاءات أو تفجيرات فى بعض المناطق.

 

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

 

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

 

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.


البحوث الفلكية

معهد الفلك

هزه ارضيه

زلزال



الموضوعات المتعلقة

زلزال بقوة 4 ريختر شمال مدينة السويس.. والبحوث الفلكية: غير مؤثر

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:01 ص

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب ولاية هاتاى التركية

الخميس، 23 فبراير 2023 07:33 م

الإمارات وليبيا والسعودية ترسل مساعدات إغاثية لمتضررى الزلزال بسوريا وتركيا

الخميس، 23 فبراير 2023 12:51 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. المركز السورى للزلازل: تسجيل 68 هزة جميعها أقل من 4 درجات.. الطيران الحربى الإسرائيلى يقصف موقعين فى قطاع غزة.. زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرقى طاجيكستان

الخميس، 23 فبراير 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة