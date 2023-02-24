الاتحاد الأوروبى يصدق على حزمة العقوبات الـ10 ضد روسيا

قام الاتحاد الأوروبى بالتصديق على حزمة العقوبات الـ10 ضد روسيا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وتشمل العقوبات، التى قالت واشنطن إنها تهدف إلى زيادة الضغط على اقتصاد روسيا وتقليص قدرتها على شن الحرب ضد أوكرانيا، 12 مؤسسة مالية روسية وجهة لها صلة بالجماعات الدفاعية الروسية.

وستضيف وزارة التجارة الأمريكية ما يقرب من 90 شركة من روسيا والصين ودول أخرى إلى قائمة الكيانات، وهى قائمة سوداء تمنع معظمهم بشكل كبير من شراء التكنولوجيا الأمريكية لاحتمال استخدامها من قبل القطاع الدفاعى الروسى، وقال البيت الأبيض إن القائمة السوداء ستمنع الجماعات من الحصول على أشباه الموصلات المصنوعة بالتكنولوجيا الأمريكية.

ومن المقرر أن يكشف البنتاجون عن مساعدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة جوية بدون طيار وأنظمة جوية مضادة للطائرات بدون طيار ومعدات للكشف عن الحرب الإلكترونية وذخيرة لأنظمة المدفعية والصواريخ.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: "بعد مرور عام ، لم يتزعزع المدافعون الشجعان عن أوكرانيا ، ولا التزامنا بدعمهم طالما استغرق الأمر".

وفي تحركات دولية أخرى ، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كبار المسئولين التنفيذيين في شركة روساتوم للطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة ، أكبر مجموعتين دفاعيين في البلاد ، وأربعة بنوك بما في ذلك MTS.