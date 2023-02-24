وقالت مصادر مطلعة - حسبما أوردت قناة (فرانس 24)، إن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعى الروسى.