الاتحاد الأوروبى وأمريكا واليابان يؤكدون الدور المحورى لموريتانيا فى الساحل

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أكد سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية واليابان في (نواكشوط) الدور المحوري لموريتانيا في الساحل.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الخميس في العاصمة (نواكشوط) "بشكل جماعي" لكل من السفير جونز غويليم السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وسنتيا كريشيت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وألكسندر غارسيا سفير الجمهورية الفرنسية، وكولين ويلس سفير المملكة المتحدة، وماريا الفاروز دولاروزا، سفيرة المملكة الإسبانية، وأوشيدا تاتسوكوني، سفير إمبراطورية اليابان، وآنتي غولين تشولز القائمة بالأعمال بسفارة ألمانيا الاتحادية.

وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية - في بيان - أن السفراء ثمنوا الدور المحوري لموريتانيا في الساحل، مؤكدين دعمهم الكامل لجهودها، وهي تتولى رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس، في مواجهة تحديات الأمن والتنمية بالمنطقة.

ويأتي اللقاء تزامنا مع تولي الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة دول الساحل الإفريقي.