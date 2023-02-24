اعتقال عشرات المهاجرين المخالفين على الحدود مع الجزائر

وكالات

أعلنت السلطات التونسية الخميس أنها اعتقلت عشرات المهاجرين غير الشرعيين قرب الحدود مع الجزائر.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد فى تصريحات سابقة بأن ثمة حاجة إلى "إجراءات عاجلة" لمعالجة دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء "مع ما يؤدي إليه ذلك من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرمة قانونا".

وأمر سعيّد باستجابة سريعة "على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".

وأثارت تصريحات سعيّد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إدانات من منظمات غير حكومية.

وندد مجلس الأعمال التونسي الافريقي في بيان صدر الخميس، وقال إنه يجب "بعث رسالة طمأنة للطلبة الأفارقة، وإعطاء تعليمات واضحة لقوات الشرطة بشأن دورهم في حماية أمن وسلامة الناس بما في ذلك حقوق الأجانب".

ويشير إحصاء يعود إلى عام 2021 عن عدد المهاجرين من منطقة جنوب الصحراء في تونس إلى أن عددهم يقدر بنحو 21000، ولا توجد إحصاءات رسمية حديثة عن عدد المهاجرين.