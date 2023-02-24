اليوم السابع
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ارتفاع الحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:00 م
ارتفاع الحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 24 فبراير حتى الأربعاء المقبل 1 مارس 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء و شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 

- الجمعة 24 فبراير:

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة 

- السبت 25 فبراير:

شبورة مائية صباحا  على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة 

- من الأحد 26 فبراير إلى الأربعاء 1 مارس

اعتبارا من الأحد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجة ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


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