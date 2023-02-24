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اتحاد منتجى الدواجن: تراجع كبير في أسعار الفراخ المحلية قريبا

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:07 م
اتحاد منتجى الدواجن: تراجع كبير في أسعار الفراخ المحلية قريبا الفراخ
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الدواجن صناعة وطنية حققت اكتفاءً ذاتيًا خلال السنوات الماضية، وتلقى دعم القيادة السياسية، مردفا: "لا نتمنى الاستيراد، هناك ظروف عرضية، وفجوة موجودة لا تتعدى 5% من إنتاجنا، لأننا فى موسم يزيد فيه الاستهلاك".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، فى برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة أعلنت استيراد 50 ألف طن من الدواجن، لكن قد لا نحتاج لهذه الكمية، لأن الإنتاج الداجنى سيعود لطبيعته قريبًا.

 

وأردف: "كان هناك ظروف وتحديات غير مسبوقة، ومصر جزأ من العالم، ونتيجة الأزمة، خرج جزأ من المربين من الدورة الإنتاجية، لكننا شهدنا تراجع أسعار الدواجن وأسعار الكتكوت الأيام الماضية، ودورات إنتاجية جديدة بدأت تنزل فى السوق، شهور قليلة سيعود الإنتاج لطبيعته".

 

ولفت إلى أن الإنتاج المحلى يتزايد، وخلال أسابيع سيحدث تراجع كبير فى الأسعار، وتوازن فى السوق، موضحًا أن الأعلاف أساس الإنتاج، واستمرار الإفراج عن الأعلاف يحافظ على الإنتاج المحلى، مردفا: "المنتجين غير راضين عن ارتفاع الأسعار، كانت ظروف استغلها بعض المستوردين والتجار أدت لخروج مربين، لكن تدفق الإنتاج سيعيد التوازن".

 

وأشار إلى أن الأسابيع الماضية، كان هناك تشجيع من رئيس الوزراء على الزراعة التعاقدية، للتشجيع على زراعة الحبوب، ورفع الضريبة العقارية، مما سيؤدى لتوفر الأعلاف محليا.

 

 


منتجى الدواجن

اسعار الفراخ

الفراخ المحلية

محمد الباز

الضرايب العقارية



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