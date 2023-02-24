إصابة 3 مواطنين إثر تصادم جرار بسيارة ميكروباص فى مدينة أرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 3 مواطنين فى حادث تصادم بين جرار يحمل قصب سكر فى سيارة ميكروباص، أمام قرية الرزيقات بحرى بمدينة أرمنت غرب الأقصر، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة أرمنت، يفيد بوقوع حادث اصطدام بين جرار قصب سكر فى سيارة ميكروباص، أمام منطقة الرزيقات بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بكدمات وجروح، وتم على الفور نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقى مواطن مصرعه وأصيب شخصين آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، وانزلاق الدراجة فى ترعة أصفون بجوار موقف الدير فى مدينة إسنا، وتم على الفور نقل جثمان المتوفين والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف بمدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام (ص ق ن 1528) ودراجة بخارية، مما أدى إلى انزلاق الدراجة فى ترعة أصفون بجوار موقف الدير، وأسفر ذلك عن إصابة السائق "محمود رمضان" 36 سنة بكدمات وسحجات وجروح واشتباه نزيف وارتجاج بالمخ، وإصابة شخص آخر، كما توفى بالحادث غفير يدعى "ع.أ.أ" 43 سنة مقيم بالمساوية، وانتقلت فور وقوع الحادث سيارات الإسعاف التي نقلت المتوفى والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.