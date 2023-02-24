إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على مفارق سرابيوم بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكى بمفارق سرابيوم على طريق "الإسماعيلية- السويس"، وجار نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أ من الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ تصادم سيارتين على طريق "الإسماعيلية- السويس"، بمفارق سرابيوم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 12 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح نتيجة الحادث.

جار نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.