اليوم السابع
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إصابة شخصين بحادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بسبب السرعة الزائدة بشبين القناطر

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:22 م
إصابة شخصين بحادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بسبب السرعة الزائدة بشبين القناطر اسعاف
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة الشاملة دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، إصابة شخصين، اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق، بينما أفادت التحريات الأولية بأن السيارة الأولى اصطدمت بالثانية من الخلف

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم أمام منطقة الشاملة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل من الخلف، ما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وجرى تجنيب السيارتين المتسببتين بالحادث على جانب الطريق، وفتح الطريق أمام الحركة المرورية لمنع تعطل مصالح المواطنين مرتادي الطريق.


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