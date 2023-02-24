اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إصابة شابين فلسطينيين برصاص مُستوطن إسرائيلى فى "نابلس"

الجمعة، 24 فبراير 2023 07:00 ص
إصابة شابين فلسطينيين برصاص مُستوطن إسرائيلى فى "نابلس" قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، مساء الخميس  خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب "نابلس".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية -في بيان صحفي- بأن إصابتين إحداهما خطيرة برصاص مستوطنين، وصلتا إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس من بلدة قصرة.

من جانبه، قال ناشط بمقاومة الاستيطان، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية "إيش كودش" اقتحموا المنطقة الجنوبية من البلدة باستخدام "تركترونات" وهاجموا منازل المواطنين.

وأوضح أن مستوطنا أطلق الرصاص الحي من سلاح أوتوماتيكي صوب المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن منازلهم، ما أدى لإصابة المواطن مسعود أبو ريدة برصاصة في البطن خرجت من الظهر، والمواطن محمد خالد حسن بمنطقة الفخذ.

وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بمستوصف البلدة، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

وأشار إلى أن لجان الحراسة في البلدة تمكنت من صد هجوم المستوطنين، ومازالت تحرس على أطراف البلدة، فيما تشهد المنطقة تجمعات للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. 


نابلس

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