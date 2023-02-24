اليوم السابع
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الجمعة، 24 فبراير 2023 02:43 م
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إصابة ربة منزل بطعنة سكين بيد زوجها بسبب خلافات عائلية في قنا

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:37 م
إصابة ربة منزل بطعنة سكين بيد زوجها بسبب خلافات عائلية في قنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيبت ربة منزل، اليوم الجمعة، بإصابات خطيرة إثر تعرضها للطعن بآلة حادة، بسبب خلافات زوجية، وتم تحويلها إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة ربة منزل بطعن آلة حادة بسبب خلافات زوجية في عزبة حامد التابعة لبندر قنا، وتبين إصابة الزوجة في العشرينيات وأن المتهم في الواقعة زوجها طعنها بالسكين لوجود خلافات بينهما منذ فترة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام في حالة خطرة، وضبط المتهم في الواقعة وجار التحقيق معه.
 

 

 


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