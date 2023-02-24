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إزالة 11 حالة تعد بمساحة 12 ألف م2 بمركزى أسوان ونصر النوبة

الجمعة، 24 فبراير 2023 04:24 م
إزالة 11 حالة تعد بمساحة 12 ألف م2 بمركزى أسوان ونصر النوبة جانب من الإزالة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، 8 حالات تعد بمحجر خلف منطقة المسلة بنطاق حى جنوب، على مساحة 12 ألف م2، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وبمشاركة العاملين والفنيين بالوحدة المحلية، والمعدات الثقيلة.
 
جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المشددة بشأن تكثيف أعمال الحملات المكبرة، التى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والحفاظ على حق الشعب فى أراضيه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.
 
وفى السياق، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بالإزالة الفورية فى المهد لـ 3 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 400 م2 بقرى الديوان والدر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
 
 

 


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