من جانبها، أفادت مصادر إعلامية سورية، بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان حلب وحمص وطرطوس. وكانت قد أعلنت الهيئة تسجيل 32 هزة ارتدادية على الأقل عقب الزلزالين اللذين ضربا ولاية هاتاى.

وناشدت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولى بتوفير 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، بحسب سكاى نيوز.