أوقاف دمياط تفتتح مسجد الصحابة بجمصة غرب التابع لإدارة أوقاف كفر البطيخ

افتتحت اليوم الجمعة مديرية أوقاف دمياط، مسجد الصحابة بجمصة غرب التابع لإدارة أوقاف كفر البطيخ، بعد أن الانتهاء من أعمال التجديد، وأصبح المسجد جاهز للافتتاح.

وقد أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اللواء أحمد قاسم رئيس مجلس مركز ومدينة كفر البطيخ، وبحضور الشيخ أحمد شعبان المصرى مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ، أحمد البلشى وحسن عبد الوهاب أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وألقى الشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط، خطبة الجمعة بعنوان "الصدق في الأقوال والأعمال"، وتلا قرآن الجمعة، فضيلة القارئ الشيخ حسام معوض واللذان لفضيلة الشيخ أحمد نصر رضا إمام المسجد الكبير بكفر البطيخ وسط حضور كثيف من أهل القرية الذين حضروا لأداء فريضة الصلاة والاحتفال بإفتتاح بيت من بيوت الله ، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 78 مسجدًا.

من ناحية أخرى نظمت أوقاف دمياط العديد من الأنشطة الدعوية بمسجد عمرو بن العاص في دمياط، بحضور الدكتور محمد نصر اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببور سعيد الأسبق وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديده السابق و الدكتور وائل الششترى إمام المسجد ودرس للنساء بالمسجد الكبير بالروضه للواعظة أماني الحسيني وفعاليات الأسبوع الثقافي والدروس والخواطر الدعوية والبرنامج التثقيفي للطفل.