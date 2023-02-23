وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تخطط لإرسال بين 100 و 200 جندى إلى تايوان

كتب محمد جمال

تخطط الولايات المتحدة لإرسال بين 100 و 200 جندى إلى تايوان فى الأشهر القادمة، وذلك وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ويعكس إرسال الجنود الأمريكيين إلى تايوان دعم إدارة الرئيس جو بايدن المستمر لتايوان مع مواجهتها ضغوطا من الصين التي لم تستبعد أبدا استخدام القوة للسيطرة عليها.



وول ستريت

ويتواجد في الجزيرة "عدد صغير" من القوات الأميركية لأجل المساعدة في التدريبات العسكرية، وفقا للرئيسة التايوانية التي أعربت في وقت سابق عن ثقتها الكاملة بأن الجيش الأمريكى سيدافع عن بلادها في تعرضها على لهجوم صينى.

وكان مسئول في البنتاجون قد أكد وجود تلك القوات، لكن هذه المرة الأولى التي يقر فيها زعيم تايواني بهذا الأمر علنا، منذ مغادرة آخر حامية عسكرية أمريكية في 1979 عندما حولت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين.

وفي سياق ذات صلة، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون، في سبتمبر 2022 على صفقة لبيع معدات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان تشمل 60 صاروخا مضادا للسفن و 100 صاروخ جو-جو.

وردا على ذلك، توعدت الصين الجمعة عبر المتحدث باسم سفارتها في واشنطن باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن هذه الصفقة الجديدة لبيع أسلحة لتايوان.