وفد منطقة الإسكندرية الأزهرية فى ضيافة ناد القضاة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

زار الشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية نادى القضاة بالإسكندرية؛ تلبية لدعوة المستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، وكان في يرافقه علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب و إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة والإعلام و علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية وأمين عزام مدير التدريب وإسلام عادل مدير مركز الخدمة والنشاط بميامي.

واستقبل وفد منطقة الإسكندرية الأزهرية المستشار سعد السعدني واللواء محمد شحاته نائب مدير أمن الإسكندرية والمستشار إمام الصرفي رئيس محكمة الجنايات بالإسكندرية والمستشار هشام بهلول رئيس محكمة النقض بالإسكندرية والمستشار محمد أنور رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

وخلال اللقاء رحب رئيس نادي القضاة والحضور بوفد منطقة الإسكندرية الأزهرية، معربين عن سعادتهم باستقبال ممثلي الأزهر الشريف، مبدين استعدادهم للتعاون مع هذا الصرح العظيم لصالح منطقة الإسكندرية والمجتمع السكندري.

ومن جانبه أعرب الشيخ خميس عن تقديره وترحيبه بهذه الدعوة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين منطقة الإسكندرية الأزهرية ونادي القضاة بالإسكندرية، وما سيثمره هذا التعاون من خير .





