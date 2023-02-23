جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم بالسفير عيسى خيري روبله سفير جيبوتي بالخرطوم بحضور عبد القادر محمد أحمد رئيس مجموعة بنك السلام بجيبوتي والوفد المرافق له.

وأكد السفير الجيبوتي ضرورة مشاركة دخول السودان في مشروع مجموعة بنك السلام والتي مقرها الصومال وتضم جميع دول الإيجاد.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجموعة بنك السلام، أن المجموعة تستهدف تفعيل التعاون المصرفي والمالي بين الأعضاء بجانب تنشيط المجال التجاري والعقاري حيث سيتم إنشاء مصرف إسلامي عالمي متكامل.

وأشار رئيس المجموعة إلى أن رأس المال المطلوب هو 100 مليون دولار في حده الأقصى و50 مليون دولار في حده الأدنى، مثمنا في الوقت ذاته نتائج اللقاء الذي وصفه بالإيجابي والذي عقده مع محافظ البنك المركزي السوداني حول دخول السودان للمجموعة.