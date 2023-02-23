وزير خارجية أوكرانيا: لن نستخدم الطائرات المقاتلة الغربية لضرب أهداف بروسيا

أ.ش.أ

أكد وزير الخارجية الأوكراني "دميترو كوليبا" أن بلاده لن تستخدم الطائرات المقاتلة الغربية من أجل ضرب أهداف داخل روسيا.

وقال كوليبا - في تصريح خاص أدلى به لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أذاعته اليوم الخميس - إن أوكرانيا في حاجة إلى الطائرات من أجل إنهاء الحرب، مشيرا إلى "أننا نستخدم الأسلحة التي نحصل عليها من الشركاء من أجل ضرب روسيا داخل الأراضي المحتلة بأوكرانيا".

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه ضمان عدم استخدام أوكرانيا للطائرات الغربية والأسلحة الأخرى بعيدة المدى من أجل قصف أهداف داخل روسيا نفسها، قال كوليبا إنه "يمكننا أن نضمن أننا سنستخدم الأسلحة الغربية من أجل تحرير الأراضي الأوكرانية".