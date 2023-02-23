وزير العدل: نتوسع بمكاتب التوثيق الجديدة وفترات مسائية للتيسير على المواطنين

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل أمس، بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، 3 فروع توثيق مميزة vip تابعة لقطاع مصلحة الشهر العقارى، داخل ثلاثة مولات شهيرة بمحافظة الجيزة.

وبدأت الافتتاحات اليوم بافتتاح مكتب توثيق داندى مول دندى ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق..ثم تم افتتاح فرعى توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتى، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمى ولا يستغرق وقت أو جهد.

حضر الافتتاح المستشارين ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم والشهر العقارى واشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشعر العقارى وثناء محمود الامين العام للمصلحة.

اكد المستشار عمرو مروان وزير العدل بان افتتاح هذه الفروع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية للتيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات التوثيق المميكنة فى اسرع وقت، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص على اعلى مستوى، وستشهد الفترة القادمة افتتاح العديد من تلك المكاتب على مستوى الجمهورية.

واشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بان تلك الافتتاحات تاتى فى اطار التعاون المثمر بين وزارتى العدل والاتصالات حيث تعد تلك مكاتب التوثيق من ضمن باقة جديدة من مكاتب تم افتتاحها وسيتم افتتاحها خلال المرحلة القادمة وذلك لتنفيذ منظومة العدالة الرقمية لخدمة المواطن المصرى.