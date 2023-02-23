وزير العدل: ارتفاع عدد فروع التوثيق المسائية لـ 98 فرعا

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

قام المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بافتتاح فرعي توثيق مميزين جديدين وهما فرع توثيق داندي ميجا مول وفرع توثيق دولفين مول في محافظة الجيزة، للعمل خلال الفترة المسائية، وكذا فرع توثيق 6 أكتوبر ثان المميز والذي تم نقله من الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر إلى مقره الجديد بمول أكتوبر فيستفال سيتي بالتوسعات الشمالية مع إتاحة العمل به في الفترة المسائية.

وارتفع إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية (98) فرع توثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يبدأ العمل بتلك الفروع خلال الفترة المسائية اعتباراً من اليوم الخميس.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الفروع المميزة التي تم افتتاحها اليوم تأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات التوثيق تيسيراً على المواطنين من طالبي الخدمة خلال الفترة المسائية، وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية عبر مقار لائقة، مثمناً التعاون المثمر والبناء بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية وزارة العدل بشأن التوسع الجغرافي والتكنولوجي في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتطويرها وميكنتها، وربطها بغيرها من الجهات والهيئات عبر البوابة الإلكترونية للشهر العقاري

والتوثيق التي تتيح للمواطنين عدد من الخدمات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق، بما يكفل تقديم أفضل خدمة لهم، والعمل على تحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري التوثيق اتساقاً مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي من خلال تقنيات عصرية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هذه الافتتاحات تأتى تجسيدا لحرص الدولة على تقديم خدمات مميزة للمواطنين، كما تأتى في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين تنفيذا للمشروع القومي لمنظومة خدمات التوثيق؛ موضحا أنه بهذه الافتتاحات يصل إجمالي عدد المكاتب 517 مكتب توثيق مميكن؛ منهم 11 مكتب توثيق مميز في جميع أنحاء الجمهورية وجارى التوسع في إنشائهم لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات التوثيق بسرعة ويسر في الموعد والمكان المناسب الذى يتم تحديده مسبقا من خلال الحجز عن طريق منصة "مصر الرقمية" أو تطبيق "أرغب في عمل توكيل".