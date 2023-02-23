وزير الصناعة يصدر قراراً بتكليف "دعاء سليمة" مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة

كتب إسلام سعيد

أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتكليف دعاء سليمة بتيسير أعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لمدة 6 أشهر أو لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعيين على الوظيفة.

ويأتي هذا القرار في اطار خطة الوزارة للاستعانة بكوادر قيادية شابة في ادارة الاجهزة التابعة للوزارة بهدف تنفيذ رؤى وسياسات تتوافق مع توجهات الوزارة لاحداث تنمية صناعية حقيقية ترتكز على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي ومن ثم تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويًا.

جدير بالذكر أن دعاء سليمة شغلت منصب مدير ادارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، وتولت العديد من المهام داخل المركز على مدار السنوات الماضية وشملت مدير قطاع صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية.

كما شاركت دعاء سليمة في أعمال عدد من اللجان الحكومية الهامة ومنها لجنة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية، ولجنة تحديد الحوافز في قانون الاستثمار، وكذلك المشاركة في لجنة تفضيل المنتج المحلي.