اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الصناعة يصدر قراراً بتكليف "دعاء سليمة" مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة

الخميس، 23 فبراير 2023 12:09 م
وزير الصناعة يصدر قراراً بتكليف "دعاء سليمة" مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً بتكليف دعاء سليمة بتيسير أعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لمدة 6 أشهر أو لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعيين على الوظيفة.
 
ويأتي هذا القرار في اطار خطة الوزارة للاستعانة بكوادر قيادية شابة في ادارة الاجهزة التابعة للوزارة بهدف تنفيذ رؤى وسياسات تتوافق مع توجهات الوزارة لاحداث تنمية صناعية حقيقية ترتكز على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي ومن ثم تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الوصول بالصادرات المصرية الى 100 مليار دولار سنويًا.
 
جدير بالذكر أن دعاء سليمة شغلت منصب مدير ادارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، وتولت العديد من المهام داخل المركز على مدار السنوات الماضية وشملت مدير قطاع صناعات مواد البناء والصناعات المعدنية.
 
كما شاركت دعاء سليمة في أعمال عدد من اللجان الحكومية الهامة ومنها لجنة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية، ولجنة تحديد الحوافز في قانون الاستثمار، وكذلك المشاركة في لجنة تفضيل المنتج المحلي.
 
 
 
 

وزارة الصناعة

وزارة التجارة والصناعة

تحديث الصناعة

مركز تحديث الصناعة



الموضوعات المتعلقة

محافظ بورسعيد يبحث التعاون مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بأوزبكستان

الأربعاء، 15 فبراير 2023 01:58 م

"غرفة التجارة والصناعة" الكويتية: مصر لم تغلق بابها يوما فى وجه استثماراتنا

الجمعة، 10 فبراير 2023 11:39 ص

استثمارات بـ5 مليارات جنيه خلال 8 سنوات فى مجال الصناعة ببورسعيد.. إنشاء مناطق صناعية وخلق صناعات جديدة فى المحافظة.. شباب تحولوا من التجارة للصناعة.. والمحافظ يكشف التفاصيل ويؤكد: طفرة غير مسبوقة.. صور

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 12:00 ص

تصريحات هامة بأول جلسة رقابية بمجلس النواب لوزير التجارة والصناعة

الثلاثاء، 06 ديسمبر 2022 08:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة