وزير الدفاع البريطانى: تفاخر هارى بمن قتلهم فى أفغانستان يخذل رفاقه المحاربين

كتبت ريم عبد الحميد

اتهم وزير الدفاع البريطانى بين والاس دوق ساسكس الأمير هارى بالتفاخر بعدد من قتلهم أثناء مشاركته فى حرب أفغانستان.

وقال والاس إن رواية الأمير هارى فى مذكراته عن قيامه بقتل عدد من الأفغان شتت الانتباه عن فكرة أن الجيش البريطانى فريق.

وأضاف وزير الدفاع البريطانى فى تصريحات صباح اليوم، الخميس، إنه يعتقد بصراحة أن التفاخر بشأن العدد يشتت الانتباه عن حقيقة أن الجيش هو فريق. هو عمل فريق، والأمر لا يتعلق بمن يستطيع أن يطلق النار بشكل أكبر، أو من لا يستطيع أن يفعل.

وكان الأمير هارى قد تعرض لانتقادات كبيرة من كبار الشخصيات العسكرية فى بريطانيا بعد أن كشف فى مذكراته أن قتل 25 من مقاتلى طالبان فى أفغانستان أثناء مشاركته فى الحرب هناك. وحذر كثيرون من أنه قوض بذلك أمنه الخاص وأمن آخرين أيضا.

ورغم أنه لم يتحدث عن الأمر أبدا من قبل، اتهم وزير الدفاع هارى بخذلان رفاقه السابقين فى الجيش. وقال والاس: لو بدأت فى الحديث عن (من فعل ماذا)، فقط أن تخذل كل هؤلاء الآخرين، لأنك لست شخص أفضل بسبب ما فعلت وما لم تفعل. وتابع قائلا: أعتقد أن كل محارب يقوم باختياراته الخاصة بشأن ما يريد الحديث عنه وعن حياته.

ودافع هارى من قبل عن قراره بنشر عدد من قتلهم، وقال فى برنامج حوارى تلفزيونى إن هدفه كان منح المحاربين مساحة لمشاركة خبراتهم فى الجيش دون خجل.

وأوضح أن هدفه ومحاولته مشاركة هذه التفاصيل هى للحد من أعداد الانتحار، ونفى تفاخره بهذا العدد.