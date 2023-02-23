وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس بمدينة العاشر من رمضان

كتب محمود طه حسين

يجري الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس، زيارة تفقدية بمحافظة الشرقية لعدد من المدارس بالمحافظة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التربية والتعليم لسير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى.

وتتضمن الزيارة تفقد أكاديمية السويدى للتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة اللغات الرسمية بالمجاورة السادسة، كما يتفقد الوزير أيضًا مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة.

ومن المقرر أن يختتم الدكتور رضا حجازي زيارته بعقد اجتماع مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على التزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.