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وزير الاتصالات: مصر قطعت شوطا كبيرا فى التحول الرقمى وخدمات الشهر العقارى

الخميس، 23 فبراير 2023 11:39 ص
وزير الاتصالات: مصر قطعت شوطا كبيرا فى التحول الرقمى وخدمات الشهر العقارى جانب من افتتاح فروع التوثيق
كتب أحمد عبد الهادي

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قال المهندس عمرو طلعت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشهر العقارى وتطوراته الجديدة لاقت نظرة رائعة من الجمهور فى الخدمات التى يقدمها للجمهور، مؤكدا مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمى على مستوى الجمهورية فى العديد من الخدمات، خلال السنوات الماضية، لتنتقل لمرتبة عالية فى مؤشر نضج الرقمنة.

وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، افتتاح مكتب توثيق يقع داخل مول دندى ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق.

ومن المقرر افتتاح فرعى توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتى، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمى ولا يستغرق وقت أو جهد.

ويأتى افتتاح هذه الفروع فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية التسيير على المواطنين.

 
افتتاح فروع توثيق فى 6 أكتوبر
افتتاح فروع توثيق فى 6 أكتوبر

افتتاح مكتب توثيق
افتتاح مكتب توثيق

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

لحظة افتتاح فرع توثيق
لحظة افتتاح فرع توثيق

وزير العدل
وزير العدل

وزيرا العدل والاتصالات اليوم
وزيرا العدل والاتصالات اليوم

وزيرا العدل والاتصالات ومحافظ الجيزة
وزيرا العدل والاتصالات ومحافظ الجيزة

وزيرا العدل والاتصالات
وزيرا العدل والاتصالات

 


مكتب توثيق

وزير الاتصالات

فرع توثيق

الشهر العقارى

فروع التوثيق



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