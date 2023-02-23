وزير الاتصالات: مصر قطعت شوطا كبيرا فى التحول الرقمى وخدمات الشهر العقارى

قال المهندس عمرو طلعت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشهر العقارى وتطوراته الجديدة لاقت نظرة رائعة من الجمهور فى الخدمات التى يقدمها للجمهور، مؤكدا مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمى على مستوى الجمهورية فى العديد من الخدمات، خلال السنوات الماضية، لتنتقل لمرتبة عالية فى مؤشر نضج الرقمنة.

وشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، افتتاح مكتب توثيق يقع داخل مول دندى ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق.

ومن المقرر افتتاح فرعى توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتى، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمى ولا يستغرق وقت أو جهد.

ويأتى افتتاح هذه الفروع فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية التسيير على المواطنين.