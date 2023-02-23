وزير الإنتاج الحربى يعود للقاهرة بعد انتهاء زيارته لمعرض "IDEX 2023"

أ.ش.أ

عاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى القاهرة بعد انتهاء زيارته ومشاركته في معرض الدفاع الدولي (IDEX 2023)، والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري.

كان وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد قام خلال مشاركته في فعاليات المعرض بدعوة العديد من الشركات المشاركة، إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي، للاطلاع علي الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات إلى الشركات التابعة.

وقام الوزير محمد صلاح، خلال مشاركته بالمعرض، بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX 2023)، المقرر إقامته نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير على أن مختلف الجهات، التي قامت بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض "IDEX 2023"، قد أشادت بما اطلعوا عليه من إمكانات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية والتي تسهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة مع مختلف الجهات المشاركة بالمعرض وتبادل التكنولوجيا والمعرفة من أجل تعميق التعاون في مجال التصنيع العسكري.