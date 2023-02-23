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نيويورك تايمز: استدعاء إيفانكا كوشنر للشهادة عن جهود ترامب للبقاء فى السلطة

الخميس، 23 فبراير 2023 01:04 م
نيويورك تايمز: استدعاء إيفانكا كوشنر للشهادة عن جهود ترامب للبقاء فى السلطة ايفانكا ترامب - ارشيفيه
كتبت : ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المحقق الخاص فى قضية اقتحام الكونجرس قد استدعى كلا من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، وذلك للإدلاء بشهادتهما أمام هيئة محلفين كبرى عن جهود ترامب للبقاء فى السلطة بعد خسارته انتخابات 2020 ودوره فى اعتداء حشد من أنصاره على الكابيتول فى 6 يناير 2021.

 ورأت الصحيفة أن قرار المحقق الخاص جاك سميث استدعاء إيفانكا وكوشنر يسلط الضوء على مدى وصول التحقيق إلى الدائرة المقربة من ترامب، كما أنه أحدث مؤشر على أنه لا يوجد شهود رفيعو المستوى مستبعدين من الاستدعاء.

 ويأتى الكشف عن استدعاء إيفانكا وزوجها بعد أسبوع من الكشف عن أن سميث استدعى نائب الرئيس السابق مايك بنس للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى. ويخطط بنس لمحاربة هذا القرار ، مستندا إلى دوره كرئيس مجلس الشيوخ حيث يدفع يأنه ينتهك بند "النقاش أو الكلام" فى الدستور.

 ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيسعى لمنع إيفانكا وزوجها من الشهادة على أساس الامتياز التنفيذى، مثلما فعل مع بعض الشهود الآخرين.

 وكان كلا من إيفانكا وكوشنر قد عملا كمستشارين رفيعى المستوى بالبيت الأبيض فى إدارة ترامب. ورفض ترامب منهم من الشهادة امام لجنة مجلس النواب التى حققت فى هجوم 6 يناير من قبل وما أسفر عنه.


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اخبار امريكا



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