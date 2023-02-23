نفوق 17 ألف حيوان فى تشيلى بسبب حرائق الغابات.. فيديو

فاطمة شوقى

انتشرت الحرائق في جنوب ووسط تشيلي ، مما دفع إلى إخلاء المناطق السكنية وإعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق ، وأكدت الحكومة الإسبانية أنه نفق حوالى 17 الف حيوان في تلك الحرائق التي تسببت في وفاة 25 شخص.

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أن حرائق الغابات في تشيلى أيضا لحقت الضرر لأكثر من 5 آلاف مزارع ، ليس فقط في منازلهم أو في مدارس أطفالهم بل أيضا في عملهم في الأراضى الزراعية التي اتلفتها النيران، حيث قالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن 45% من الأشخاص الذين تتضروا من الحرائق من الفلاحين الذين يعملون في الأراضى لإنتاج طعامهم بأنفسهم.

وأضحت الصحيفة، أنه تم تسجيل 301 حريقا نشطا، وتمت السيطرة على 210 منها، ولا يزال هناك 40 حريقا خارج السيطرة تماما ، وحتى الآن تضرر حوالى 450 الف هكتار ، وهناك أيضا أكثر من 2100 منزل مدمر وأكثر من 7 ألاف شخص بلا مأوى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال 44 شخصا لاهمالهم او تعمدهم لاشعال الحرائق، ووفقًا للبيانات الرسمية ، فإن حوالي 25 % من حرائق الغابات في تشيلي المسجلة في عام 2023 كانت متعمدة.

خلال الأسبوعين الماضيين ، تضرر أكثر من 7000 شخص خلال حالة الطوارئ الناجمة عن الحريق ، والتي وصفت بأنها واحدة من أسوأ الكوارث التي عانت منها تشيلي في هذا الصدد.