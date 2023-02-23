نائبة بالكونجرس الأمريكى تدعو لوقف المساعدات لإسرائيل بعد مجزرة نابلس

كتب: أحمد جمعة

دعت النائبة في الكونجرس الأمريكى ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب إلى وقف بلادها تقديم المساعدات لإسرائيل لحين توقفها عن قتل الفلسطينيين بعد مجزرة نابلس الأخيرة، وقالت النائبة الديمقراطية في تدوينة لها على "تويتر": "هاجمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة مدينة نابلس، مما أسفر عن إطلاق النار على 82 فلسطينيًا ورفع عدد القتلى في عام 2023 إلى 61 ، من بينهم 13 طفلاً".

وانطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، مساء الخميس، اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا، لبحث التطورات بمدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية.

وفي بيان صادر عن الاجتماع، دعت جامعة الدول العربية إلى "اعتبار العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".، وأدانت "العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية".

وحث البيان المحكمة الجنائية الدولية على "إنجاز التحقيق ومساءلة إسرائيل على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني".

بدوره، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الأربعاء، أن "القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب الحماية الدولية لمواطنيها في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية".

والأربعاء، عبرت عدة دول عربية وغربية عن إدانتها لاقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.