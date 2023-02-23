ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن.. بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS ) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 47876 طن تشمل: 16500 طن يوريا و2045 طن ملح معبأ و 1620 طن سماد معبأ و11715 طن كلينكر و3374 طن رمل و12622 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38198 طن تشمل : 4969 طن زيت طعام و 12679 طن قمح و 5850 طن سكر و 2000 طن عدس و 4200 طن خردة و 8500 طن ذرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 907 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 590 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3732 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25375 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170420 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6046 شاحنة .