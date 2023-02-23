اليوم السابع
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الخميس، 23 فبراير 2023 11:12 م
أكرم القصاص
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مظاهرات غاضبة شرق غزة تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلى على نابلس

الخميس، 23 فبراير 2023 10:00 م
مظاهرات غاضبة شرق غزة تنديدًا بعدوان الاحتلال الإسرائيلى على نابلس مظاهرات فى قطاع غزة
أ ش أ

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شارك مئات من شباب قطاع غزة فى تظاهرات غاضبة على طول الأراضي الشرقية، تنديدًا بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس التي أسفرت أمس /الأربعاء/ عن استشهاد 11 مواطنًا فلسطينيًا. 
 
وتقدم الشبان لليوم الثانى على التوالى نحو السياج الفاصل في جباليا وخان يونس ورفح، وأشعلوا الإطارات المطاطية بكثافة، ورفعوا علم فلسطين وصورًا لشهداء نابلس، ولافتات تندد بمجزرة الاحتلال. 
 
وردد الشباب الثائر هتافات تُحيي سواعد المقاومين في الضفة الغربية، وأخرى تدعو لضرورة توفير الدعم اللازم لمواصلة المقاومة وحمايتها. 
 
وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت في أكثر من نقطة شرقي القطاع، تخللها رشق الشباب الثائر قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات.

الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال

قوات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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الاحتلال الاسرائيلي



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