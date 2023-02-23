مصرع 5 أشخاص جراء انهيار بموقع بناء خط سكة حديد جنوب غربى الصين

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لقى 5 أشخاص مصرعهم إثر انهيار جدار في موقع بناء خط سكة حديد فائق السرعة فى حى شابينجبا ببلدية تشونجتشينج جنوب غربي الصين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس، نقلا عن مكتب إدارة الطوارئ في الحي، أنه أُرسِل عمال الإنقاذ على الفور إلى الموقع المنهار لبناء خط السكة الحديدية المصمم لربط تشونجتشينج بمقاطعة سيتشوان ومازالت التحقيقات جارية لبيان سبب الانهيار.

يذكرأن، قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلا عن مركز شبكات إن زلزال الصين وقع بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر هز طاجكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (0037 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر التلفزيون أن مركز زلزال الصين يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشغر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانغ الصيني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.