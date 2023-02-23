اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى

الخميس، 23 فبراير 2023 10:44 ص
مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أسيوط الغربى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق أسيوط الغربى الصحراوى بنطاق منطقة البدرشين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أسيوط الغربى نطاق منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة 3 اشخاص ونقلوا إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

طريق اسيوط الغربى

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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