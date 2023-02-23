مصرع عامل نظافة سقط من أعلي لودر النظافة بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب

لقي عامل نظافة بمركز المطرية شمال محافظة الدقهلية، مصرعه عقب سقوطه من أعلي لودر العمل التابع لمجلس المدينة أثناء العمل.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ الي مركز شرطة المطرية بوصول رمضان الشبراوي صالح 56 سنة، عامل نظافة بمجلس مدينة المطرية، مقيم قرية البصراط مركز المنزلة الي مستشفي المطرية المركزي مصاب بادعاء سقوط من اللودر الخاص بمجلس المدينة، اثناء وردية العمل.

وعلي الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد معاذ جمال رئيس، مباحث مركز المطرية، وتم نقل المصاب الي مستشفي المنزلة لخطورة الحالة، ولكن لفظ انفاسه الاخيرة بالمستشفي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، ولبتروقررت التصريح بدفن الجثمان، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.