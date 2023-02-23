مركز التطوير المهنى بجامعة الإسكندرية ينظم ملتقى التوظيف الأول الأحد

تنظم المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية الملتقى التوظيفى الأول لخريجى وطلاب السنة النهائية بجميع كليات جامعة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، بمجمع العلوم الإنسانية مدخل كلية التجارة.
ويشارك فى الملتقى العديد من الشركات المصرية والعالمية والبنوك وشركات التأمين بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات، وإتاحة الفرصة للتواصل معهم، كما يتيح الملتقى خلق بيئة تفاعلية بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
فى سياق آخر ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب الخطة الزمنية لسير الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى والمقرر لها 16 أسبوعاً وفقاً لقرار المجلس الأعلى، والتى بدأت فعلياً فى 11 فبراير الجارى وتنتهى فى شهر يونيو 2023.
وهنأ المجلس أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية النوعية الذين حققوا مراكز متقدمة فى ملتقى "إبداع" الرابع لكليات التربية النوعية، الذى تنظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 5 فبراير حتى 9 فبراير الجارى.
واستعرض الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة أهم أعمال القياس والتقويم بالكليات وعرض مؤشرات إداء الوحدات فى لجان التقويم المختلفة من التصحيح الإلكترونى والاختبارات الإلكترونية وبنوك ومستودعات الأسئلة والتدريب للفئات المختلفة.
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