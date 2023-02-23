مركز التطوير المهنى بجامعة الإسكندرية ينظم ملتقى التوظيف الأول الأحد

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية الملتقى التوظيفى الأول لخريجى وطلاب السنة النهائية بجميع كليات جامعة الإسكندرية، يوم الأحد المقبل، بمجمع العلوم الإنسانية مدخل كلية التجارة.

ويشارك فى الملتقى العديد من الشركات المصرية والعالمية والبنوك وشركات التأمين بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات، وإتاحة الفرصة للتواصل معهم، كما يتيح الملتقى خلق بيئة تفاعلية بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.