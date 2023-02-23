محافظ مطروح: توزيع أماكن مشروع وحدات الطعام المتنقلة.. وإقبال كبير من الشباب

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الأماكن المناسبة والمقترحة لتنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة لإتاحة مزيد من فرص العمل، وفقا للضوابط والشروط الواجب توافرها فى المشروع، خاصة مع إقبال عدد كبير من شباب المحافظة على المشروع، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ والمهندس حسام صالح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وعدد من مديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

وأوضح المهندس حسام صالح أنه تقدم حتى الآن للمشروع 174 طلبا بأربع مدن كالتالى: 14 شابا بمدينة الحمام – و25 شابا بمدينة العلمين - و25 شابا بمدينة الضبعة - و132 شابا بمدينة مرسى مطروح مع استمرار فتح باب التقدم.

وأضافت الدكتورة دينا عثمان نائبة محافظ مطروح أنه تم تشكيل لجنة بالمرور على المواقع المقترحة لتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن مدة ترخيص وحدات الطعام المتنقلة 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا.

وأكدت نائبة المحافظ أنه على المتقدم تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية وصحيفة الحالة الجنائية حديثا والالتزام بتوافر الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات، كذلك يحظر التنازل عن الترخيص للغير وتغيير النشاط المحدد بالترخيص، وحال وفاة المرخص له (مالك وحدة الطعام المتنقلة)، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاه يعد الترخيص لاغيا.

بينما وجه محافظ مطروح بدراسة مزيد من المواقع ومنها بجوار منطقة جامعة مطروح، وبجوار موقف سيارات برانى، وكذلك بمنطقة كورنيش الأبيض الجديد وغيرها من الأماكن لتحقيق الاستفادة المرجوة للمشروع ولشباب المحافظة.